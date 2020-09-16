Haber Giriş: Kaynak: AA
Keşan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Keşan ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
İzzetiye Mahallesi istikametine giden M.Y. idaresindeki 34 YL 9011 plakalı sebze ve karpuz yüklü kamyon, Zahireciler Sitesi'ne geldiği sırada kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü M.Y., ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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