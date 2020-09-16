Kaymakam Özsoy, çarşı merkezi esnafını ziyaret ederek maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Koronavirüs vakalarını minimum seviyeye indirmek ve hastalığın bulaş riskini ortadan kaldırmak için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik denetimlere ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Özsoy, vatandaşlara salgınına karşı tedbiri elden bırakmamaları konusunda duyarlılık göstermelerini istedi.

