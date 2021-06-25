Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fabrikalar Mahallesi'nde 12 bin 500 metrekarelik alanda geçen yıl 30 Aralık'ta temeli atılan pazarın yapımı hızla ilerliyor.

Balık ile organik ürünlerin satılacağı pazarın betonarme yapımı tamamlanma aşamasına geldi. Projede, balıksırtına benzer mimari çizgiler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Tuğla duvarının tamamlanmasının ardından, çelik konstrüksiyon çatıyla üstü kapatılacak pazar, Antalyalıların hizmetine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, pazarın restoranları, dükkanları, arastası ve şehrin en küçük boyuttaki camisiyle önemli bir sosyal yaşam noktası haline geleceğini belirtti.

Projeye göre, mimarisinde çini sanatının da kullanılacağı pazarda, 6 balıkçı restoranı, bir kafe, bir alakart restoran ile 6 balık satış tezgahı olacak.

Organik pazarda da çeşitli büyüklükte 18 dükkan ile 18 satış tezgahı bulunacak. Ayrıca 7 bin metrekare büyüklüğünde otopark ile 105 metrekare cami de hizmet verecek.