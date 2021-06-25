Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, Valiliği ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Balcı ile bir süre görüştü.

Ziyarette Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Vedat Türkmen de bulundu.