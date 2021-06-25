Ülkenin çeltik ihtiyacının yarısına yakınının karşılandığı Edirne'de, engebeli ve eğimli arazilerin çeltik tarımına kazandırılması ve su tasarrufu sağlamak amacıyla başlatılan "Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 32 üreticiye yüzde 75'i hibeli toplam 20 bin 320 kilogram sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı, 930 dekarda ekim yapıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, merkeze bağlı Karakasım köyünde damla sulama yöntemiyle ekim yapılan arazide üreticilerle birlikte incelemede bulundu.

Bayazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, damla sulama yöntemiyle çeltik ekiminin birçok avantajı olduğunu söyledi.

Geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi yerine hububat ekimi tarzıyla tohumun toprakla buluştuğunu anlatan Bayazıt, "Bu tarlamızda üreticimiz çeltikten önce yulaf ekmişti. Yulafı hasat ettikten sonra çeltiği ekti. Bildiğiniz gibi klasik yöntemle çeltik üretiminde, çiftçilerimiz arazilerine herhangi bir ürün ekmiyor. Bu yöntemle münavebeli ekim yapılabiliyor." dedi.

Geleneksel yöntemle ekimde çeltiğin bol suya ihtiyacını olduğunu anımsatan Bayazıt, damla sulama yönteminin önemli miktarda su tasarrufu sağlayacağını ifade etti.

Su tasarrufunun önemine işaret eden Bayazıt, "Suyu iyi kullanmamız lazım. Bu sistemde dekara yaklaşık 800-1000 ton kadar bir su harcanmaktadır. Bu da bize yüzde 60 ve üzerinde su tasarrufu sağlamaktadır. Tarımsal kuraklığın en etkili silahı damlama sulama. Biz bu şekilde suyu kontrol altında tutarak kuraklığa karşı da mücadele etmiş oluyoruz." dedi.

Üretici Ersan Fırtına ise 36 yıldır geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi yaptığını ilk kez denediği damla sulama yönteminin su tasarrufuna katkı sağladığını dile getirdi.

Damla sulama yönteminin üreticiler için kolaylık olduğunu aktaran Fırtına, "Çeltik ekiminin yapılamayacağı bayır alanda, suyun daha az olduğu alanda ekim gerçekleştirdik. Buğday ve ayçiçeğiyle kıyaslayacağız. Verimin iyi olacağını ve getirisinin iyi olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.