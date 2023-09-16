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Güncel
AA 16.09.2023 01:40

Kendini hemşire olarak tanıtan kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Ordu'da hemşire forması ile geldiği hastanede kendini hemşire olarak tanıtan kadın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Kendini hemşire olarak tanıtan kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
[Fotoğraf: Getty]

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 13 Eylül'de, Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ait bazı alanlarda dolaşan ve adının R.K. olduğunu söyleyen kişinin hastalara ve personele kendini, hastaneye yeni atanan hemşire olarak tanıttığı belirtildi.

Acil Servis çalışanlarının aynı gün 22.00 civarında hemşire forması da giyinen kişinin davranışlarından şüphelendiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vardiya sorumlusu yaka kartını görmek istediğinde yaka kartına nüfus cüzdanının takılı olduğu, nüfus cüzdanında da isminin C.K. olarak kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Acil Servis vardiya şefi olaydan şüphelenmesi üzerine kişiye beklemesini söylemiş ve güvenlik çağırmak üzere gittiğinde şahıs olay yerinden kaçmıştır.

Konu ile ilgili yapılan geriye yönelik inceleme ve kamera görüntülerinde kişinin 10 günlük süre içerisinde aralıklı olarak kantin bekleme alanlarında, aktif tedavinin yapılmadığı alanlarda gezdiği, tedavi hizmetlerinde herhangi bir işlem ve tedavi yapmadığı güvenlik kamera kayıtları incelenmesinde tespit edilmiştir. Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmış olup ilgili kamera kayıtlarının hazırlanmasına müteakip Cumhuriyet Savcılığına 14 Eylül 2023 tarihiyle suç duyurusunda bulunulmuştur."

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