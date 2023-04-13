Kendi evini yakıp, 2 evi daha kullanılamaz hale getiren şüpheli tutuklandı

Yangın, 11 Nisan'da İlyasgeçidi köyünde Mehmet Öztürk'e ait 2 katlı ahşap evde başlayıp, yan tarafındaki Mehmet Canbakış ile Sedat Eğridağ'ın evlerine sıçradı. İtfaiyenin 5 saat süren çalışması ile yangın söndürüldü, evler kullanılamaz hale geldi.

Jandarma, Mehmet Öztürk'ün kendi evini yaktığını, alevlerin diğer 2 eve sıçradığını tespit etti.

Öztürk, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinde, olay sırasında aşırı alkollü olduğunu söyleyen Öztürk, kendi evini yaktığını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Öztürk, tutuklandı.