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Güncel
DHA 13.04.2023 15:16

Kendi evini yakıp, 2 evi daha kullanılamaz hale getiren şüpheli tutuklandı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde kendi evini ateş verip, 2 evin daha yanmasına neden olan Mehmet Öztürk tutuklandı.

Kendi evini yakıp, 2 evi daha kullanılamaz hale getiren şüpheli tutuklandı
[Fotograf: DHA]

Yangın, 11 Nisan'da İlyasgeçidi köyünde Mehmet Öztürk'e ait 2 katlı ahşap evde başlayıp, yan tarafındaki Mehmet Canbakış ile Sedat Eğridağ'ın evlerine sıçradı. İtfaiyenin 5 saat süren çalışması ile yangın söndürüldü, evler kullanılamaz hale geldi.

Jandarma, Mehmet Öztürk'ün kendi evini yaktığını, alevlerin diğer 2 eve sıçradığını tespit etti.

Öztürk, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinde, olay sırasında aşırı alkollü olduğunu söyleyen Öztürk, kendi evini yaktığını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Öztürk, tutuklandı.

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