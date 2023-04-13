Taşova’da orman işletme ekibine yangın eğitimi verildi

Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunda (MYO) düzenlenen eğitimde konuşan Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Engin Keleş, yangınlarda erken müdahalenin çok önemli olduğunu söyledi.

Amasya'nın yangın bakımından ikinci riskli bölgede yer aldığına işaret eden Keleş, "Özellikle kızılçam ormanlarımız yangına çok hassas. Vatandaşların piknikte yaktıkları ateşi mutlaka kontrollü şekilde söndürmeleri gerekmektedir. Yangın ve duman gördüklerinde 112'yi aramaları önem taşımaktadır. Hem orman yangınlarına hem de canlıların ölümüne sebep olduğu için anız yakılması da yasaktır." dedi.

Daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü personeline yangında yapmaları gerekenlerle ilgili bilgi aktarıldı.