Kallar Mahallesinde 66 yaşındaki emekli öğretmen Rifat Murat, İstanbul’da bir manavda görüp satın aldığı bal kabağından 9 tohumu ilçedeki bahçesine ekti.

Murat 200 metrekare alana sahip bahçesinde 9 tohumun 6’sında 50 ile 60 kilogram ağırlığında bal kabağı üretti.

Mayıs ayında ektiği ve gübre dahi vermeden sürekli sulayarak yetiştirdiği ürünlerden biri 6 ayda 60 kilograma ulaşınca Murat'ın bahçesinin ziyaretçileri de arttı.

Bahçesinin ziyaretçilerinden Ahmet Demir (61), Keban'ın toprağının verimli olduğunu belirterek, bu sayede Rıfat Murat'ın hocamızın bahçesinde 60 kilogram ağırlığında kabak yetiştiğini söyledi.

Demir, tohum istemek, kabakları görmek isteyenlerin Murat'ın bahçesini ziyaret ettiğini ifade etti.