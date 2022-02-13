Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Geçtiğimiz yılın son ayların yaşadığımız kur dalgalanmasının piyasalarda yol açtığı paniğin ülkemiz ekonomisinin gerçekleri ile alakasının olmadığını herkes kabul edecektir.

Bugün bu adımlarından birinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylamak üzere bir aradayız. Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz. Devlet adına yüzde 7’lik bir indirim yapmış oluyoruz.

"İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik"

Bu vergi indirimi enflasyon ile mücadelede önemli bir kazanım anlamıma gelmektedir. Yarınki resmi gazetede yayımlıyoruz.

Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız. Türkiye gemisinin her kazanımı 84 milyonun kazancı olduğu gibi aldığı her yara da ortak kaybımızdır. İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. İhracatımız rekor tazeleyerek artıyor.

Turizmde başlayacak büyük hareketliliğin sinyallerini şimdiden alıyoruz. Enflasyon ile mücadele safhına herkesin katılmasını istiyoruz.

Enflasyon ile mücadelede iş dünyasından aynı samimi desteği bekliyoruz. Bu duygularla KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e inmesi kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.