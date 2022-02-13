Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 09:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
Siirt'te “Eren Kış-24" operasyonu başlatıldı
[Fotoğraf: DHA]
İçişleri Bakanlığınca Siirt’te 545 personelin katılımıyla “Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın” operasyonu başlatıldı
Bölgede barınan teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla Siirt'te 'Eren Kış-24 (Siirt-Akmeşe) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Erkan Yalçın Operasyonu' başlatıldı.
Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 545 personel görev aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.
Etiketler: Eren Operasyonları İçişleri Bakanlığı Siirt
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