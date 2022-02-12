Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yayalara yol vermek için duran otomobile çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Edirne'de, yayalara yol vermek için duran otomobile başka bir otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edirne'de, Atatürk Bulvarı’nda Salih Karabacak, yaya geçidinde yayalara yol vermek için otomobiliyle durdu. Bu sırada aynı yöne giden Hüseyin Girgin yönetimindeki otomobil, arkadan Karabacak’ın otomobiline çarptı.
Kazada, her iki sürücünün yanlarında bulunan oğulları yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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