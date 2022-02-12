Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 19:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
12 Şubat 2022 koronavirüs tablosu…Bugünkü vaka sayısı
12 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron’u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım." dedi.
Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron’u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım. pic.twitter.com/rDkT3rnEzX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 12, 2022
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