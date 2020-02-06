Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Kazdağı Milli Parkı'nda başlatılan yemleme çalışmalarının kent geneline yayıldığı bildirildi.

Ekipler ayrıca bölgedeki yaban hayvanlarının incelenmesi amacıyla fotokapan da yerleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazdağları Milli Parklar İl Müdürü Nurullah Gürkan, zorlu kış şartlarında yaban hayvanların sıkıntı çekmemeleri için yemleme yaptıklarını belirtti.

Ayrıca yemleme çalışmalarının yapıldığı alanlara fotokapan da yerleştirildiğini bildiren Gürkan, "Kazdağları'nın bin 470 rakımdaki yaklaşık 1.5 metre kar kalınlığının bulunduğu dağlık araziye, karacalar için saman, kuşlar için de yem bırakıldı. Bugüne kadar yaklaşık 1 ton civarında kırık buğday, mısır, palet yem, yonca, saman gibi muhtelif yem doğaya bırakıldı. Kış boyunca aralıklarla yem bırakmaya devam edilecektir." ifadesinde bulundu.