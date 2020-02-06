Mersin'de derenin taşması sonucu mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'in Silifke ilçesinde ekili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı.
[Fotoğraf: AA]
İlçeye bağlı Keşlitürkmenli Mahallesi'nde öğrenci taşıyan okul servisi, Delikkaya mevkisinde aşırı yağış dolayısıyla taşan derenin yanındaki yolda mahsur kaldı.
Aracın içerisindeki 5 öğrenci vatandaşların ve öğretmenlerin yardımıyla kurtarılırken, yolun açılması için kara yolları ekipleri çalışma başlattı.
Öte yandan ilçede taşkından dolayı Kırobası, Sarıaydın ve Uzuncaburç mahallelerindeki okullar bir gün tatil edildi.
Etiketler: Mersin Silifke ilçesiSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 13:37
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