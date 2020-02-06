İlçeye bağlı Keşlitürkmenli Mahallesi'nde öğrenci taşıyan okul servisi, Delikkaya mevkisinde aşırı yağış dolayısıyla taşan derenin yanındaki yolda mahsur kaldı.

Aracın içerisindeki 5 öğrenci vatandaşların ve öğretmenlerin yardımıyla kurtarılırken, yolun açılması için kara yolları ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan ilçede taşkından dolayı Kırobası, Sarıaydın ve Uzuncaburç mahallelerindeki okullar bir gün tatil edildi.