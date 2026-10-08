Adalet Bakanlığı, "fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin sızdırıldığı" iddiasını yalanladı

Adalet Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek harekete geçtiği, 19 Ağustos'ta Sermaye Piyasası Kurulundan bilgi ve belge talep ederek soruşturma sürecini başlattığı, fonlara ilişkin tasfiye kararlarının ise 17 Eylül'de alındığı belirtildi.

Bu kronolojinin, soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü açıkça gösterdiğine işaret edilen açıklamada, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı irade ve yakın takibi doğrultusunda, devletin ilgili kurumlarının güçlü koordinasyonuyla yürütüldüğü vurgulandı.

"Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır"

Adalet Bakanlığının iyi niyetli yatırımcıların ve vatandaşların haklarının korunması, sorumluluğu bulunanlar hakkında adli sürecin etkin biçimde işletilmesi amacıyla üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tam da bu nedenle, soruşturma sürecini gölgelemeye, adli makamların kararlılığını tartışmalı hale getirmeye, devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya ve vatandaşlarımızın devlete güvenini sarsmaya yönelik girişimler söz konusudur. Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından 'sızdırıldığı' beyanı da bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır. Teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulmasının ardından, Sayın Bakanımızı da hedef alan içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı görülmektedir.

Bu içeriklerin arkasındaki odaklara ilişkin tartışmaları perdeleyerek, kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır. Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyon doğrultusunda, vatandaşlarımızın haklarının korunması ve adli sürecin etkin biçimde işlemesi için kurumsal sorumluluğunun gereğini yerine getirmektedir. Fon soruşturması, spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir."