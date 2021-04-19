Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik çalışma başlattı.

Develi ilçesinde çalışma başlatan jandarma ekipleri, otomobil ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 25 gram bonzai maddesi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler C.Ö, M.N.U, H.O. ve A.Ö'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.