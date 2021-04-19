Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde tuğla yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
D-400 kara yolu Beşikçi yol ayrımında Ali Y'nin kullandığı tuğla yüklü kamyon, Fatih K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi, otomobil takla attı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 1 kişi ve kamyondaki 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yakındaki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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