İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.B. ile M.E'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yer tespitinin ardından operasyon düzenleyen ekipler ikamette, 46 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 6 gram afyon sakızı, 1 gram eroin, 5 uyuşturucu nitelikli hap, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 rulo folyo ele geçirdi.

Olayla ilgili 8 şüpheli hakkında işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen B.B. ile M.E. gözaltına alındı.