Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 18:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen iki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 21,73 gram sentetik uyuşturucu, 2,90 gram esrar, 2,05 gram eroin ve uyuşturucu içerikli 5 hap ile alüminyum folyo ele geçirildi.
Olayla ilgili 7 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu Narkotik
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