İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şubesi ekipleri, C.D. ve D.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların kullandığı araç ve adreslerini tespit edilen ekiplerin düzenlediği operasyonda, 39,47 gram sentetik uyuşturucu, 4,74 gram bonzai, tabanca, şarjör ve 5 fişek ile hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan C.D. ve D.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.