Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler A.A, Ç.T, K.Ç. ve B.T'nin Adana'dan Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda 1600 gram toz esrar ele geçirildi, 4 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.