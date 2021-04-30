Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 10:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri şehir terminalinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehir terminalinde yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Şahısların yapılan üst aramalarında, toplamda 189 adet çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yetkililer yakalanarak gözaltına alınan iki kişi hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Kayseri
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