Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eczaneler açık mı? Eczanelerin çalışma saatleri...
İstanbul'daki eczanelerin çalışma saatleri belli oldu. İstanbul'daki eczaneler, bugün başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak. Eczaneler kaçta açılıyor? Eczanelerin çalışma saatleri...
İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.
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