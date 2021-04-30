Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 09:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta kumar oynayan 6 kişiye para cezası
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş’ta kumar oynadığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası uygulandı.
Polis ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.
Yapılan baskında iş yerini kiralayan kişiler hakkında işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası kesildi. Şahıslardan Ali D.'nin hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
İş yeri mühürleme işlemlerinin ardından kapatıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş Kumar
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