Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da bir kamyonet seyir halindeyken yandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyonette hasar meydana geldi.
Anadolu Otoyolu'nda seyreden kamyonetin sürücüsü Evren E., aracının motor kısmından duman çıktığını fark edince Sapanca Uzunkum mevkisindeki bir dinlenme tesisinin otoparkına girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Sıradaki Haber
Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi’ne kaç gün var?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz