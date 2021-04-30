Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşten çıkarma yasağı devam ediyor mu? İşten çıkarma yasağı uzatıldı…
İşten çıkarma yasağı devam ediyor. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı, 17 Mayıs'tan itibaren 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.
Sıradaki Haber
Koronavirüs aşısı orucu bozar mı? Diyanet'ten koronavirüs aşısı ile ilgili açıklama...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz