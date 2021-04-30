Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda trafik kazası: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kara yolunun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapandı.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen iki tır, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 47. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, jandarma, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle kara yolunun Afyonkarahisar yönü ulaşıma kapandı.
Ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası Kütahya
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