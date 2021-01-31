Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de tüfekle havaya rastgele ateş eden şüpheli özel harekat polislerince yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de elindeki av tüfeğiyle havaya rastgele ateş eden şüpheli, özel harekat polislerince gözaltına alındı.
Buğdaylı Mahallesi'nde yaşayan S.Y'nin tüfekle havaya ateş etmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.
Olay yerine çok sayıda polis, sevk edildi.
Uzun süre elindeki tüfekle sokakta gezen S.Y, zaman zaman polislere yaklaşarak "Ben size sıkmam" ifadelerini kullandı.
Şüphelinin bulunduğu yerden yaklaşık 2 kilometre yürüyerek uzaklaşması üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı.
S.Y, özel harekat polislerince gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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