Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Fındıklı köyündeki ormanlık alanda, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Ekipler, H.D, Y.İ. ve D.C'yi kazı sırasında suçüstü yakaladı.
Operasyonda 2 kürek, 2 kazma, çekiç, tahra ve kırıcı demire el konuldu.
Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.
Bu arada şüphelilere, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari işlem uygulandı.
Sıradaki Haber
Nevşehir'de trafik kazasının tarafları arasındaki sopalı kavgada 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz