Merkez Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Alınteri Caddesi Anonim Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi, tabanca ile B.B'ye (28) ateş etti.

Bacaklarından yaralanan B.B, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.