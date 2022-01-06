Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Merkez Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Alınteri Caddesi Anonim Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi, tabanca ile B.B'ye (28) ateş etti.
Bacaklarından yaralanan B.B, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Kayseri
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