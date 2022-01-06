İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 Ocak'ta Bağlarbaşı Mahallesi'nde kuyumculara sahte altın satmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli takibe alındı.

Şüphelilerden N.K., bir kuyumcuya 2 bin lira karşılığında sahte altını satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bu kişiyi sahte altın satmak üzere 150 lira karşılığında yönlendirdiği belirlenen B.E. de aynı gün yakalanırken, yapılan üst aramasında 6 sahte altın ile 8 bin 370 lira ele geçirildi.

Aynı yöntemle iki kuyumcuyu mağdur ettiği belirlenen şüpheliler, "dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edildi.