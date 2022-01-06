Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte altın dolandırıcılığı yapan iki kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Gaziosmanpaşa'da kuyumculara sahte altın satan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 Ocak'ta Bağlarbaşı Mahallesi'nde kuyumculara sahte altın satmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli takibe alındı.
Şüphelilerden N.K., bir kuyumcuya 2 bin lira karşılığında sahte altını satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Bu kişiyi sahte altın satmak üzere 150 lira karşılığında yönlendirdiği belirlenen B.E. de aynı gün yakalanırken, yapılan üst aramasında 6 sahte altın ile 8 bin 370 lira ele geçirildi.
Aynı yöntemle iki kuyumcuyu mağdur ettiği belirlenen şüpheliler, "dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edildi.
Etiketler: Altın Dolandırıcılık
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