Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 yıl hüküm giyen İ.T'nin ilçede olduğunu tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü, Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak üzerinde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.
Etiketler: Antalya
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