Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 yıl hüküm giyen İ.T'nin ilçede olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü, Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak üzerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.