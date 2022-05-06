Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de para ve ziynet eşya hırsızlığı şüphelisi 2 kadın yakalandı
[Fotoğraf AA]
Kayseri'de ikametlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 kadın gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 4 ikametten 181 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 200 lira çalınmasıyla ilgili yürüttükleri çalışmada, kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.K, S.A, D.A, S.K. ve F.G'nin yakalanması için 5 adrese, 16 ekip ve 32 personelle operasyon düzenledi. Operasyonda, E.K. ve S.A. yakalandı.
Adreslerde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Kayseri
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