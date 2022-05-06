Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, kesme ve saksılı süs bitkisi üretiminde söz sahibi illerden olan Yalova’da, Anneler Günü hareketliliği yaşandığını söyledi.

Kentteki üreticilerin büyük uğraşlar sonrası elde ettiği süs bitkilerinin Türkiye’nin dört bir yanındaki annelere ulaştırılacağını söyleyen Parıldar, sektörün bu günü dört gözle beklediğini anlattı.

Kentte önemli bir ölçüde üretim yapıldığını hatırlatan Parıldar, “Yalova’mız bir çiçek kenti. Türkiye’de süs bitkileri sektöründe üretim anlamında önemli bir yer tutuyor. Yaklaşık 3 bin 800 dekarlık alanda süs bitkileri üretimimiz var. Yıllık da 160 milyon adet çiçek üretimimiz var. Yalova, Türkiye’de süs bitkisi üretiminde adet bazında 4'üncü, alan bazında da 5’inci sırada yer almaktadır. Anneler Günü de süs bitkileri sektörümüz için hareketliliğin yoğun olduğu bir gün” dedi.

“Bereketli bir dönemden geçiyoruz”

Anneler Günü’nün sektör için önemine değinen Parıldar, üreticilerin emeklerini karşılığını alacağını dile getirerek şöyle konuştu:

“Özellikle saksılı süs bitkilerinde ve kesme çiçekte şu anda seralarımızda çitçilerimiz, yoğun ve hummalı bir çalışma içindeler. Elleri öpülesi, kıymetli annelerimize Yalova’dan en nadide, güzel, çiçekleri iletmeye çalışıyorlar. Bu anlamda da bereketli bir dönemden geçtiğimizi söz etmek mümkün.`

Yalova’da orkide, gül, antoryum ön planda

Kentte bir çok çeşitte süs bitkisi üretiminin yapıldığını sözlerine ekleyen Parıldar, “Özellikle Yalova’mız Türkiye’de doku kültüründen oluşan orkide üretiminde tek olan bir yer. Yıllık yaklaşık 2-2,5 milyon adet orkide Yalova’mızdan pazarımıza tüketicilerimize sunulmakta. Bunun yanında kesme çiçekte de önemli bir yer tutuyoruz. Bu dönemde kesme çiçek anlamında gül, kesme orkide, antoryum gibi çiçekler Türkiye’nin değişik bölgelerindeki annelerimize gönderilmekte” ifadesini kullandı.