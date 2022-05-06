Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ölüdeniz Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Narkotik Madde Arama Köpek Timi tarafından villada yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu Narkotik
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