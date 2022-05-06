BİLSEM bireysel değerlendirme süreci 19 Şubat ve 8 Mayıs tarihleri aralığında tamamlandı. MEB tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edileceği tarihi duyurdu.

BİLSEM değerlendirme sınav sonuçları 13 Mayıs'ta açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 19 Ağustos 2022'de duyurulacak.

BİLSEM Nedir?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

BİLSEM sınavı nasıl yapılır?

BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada grup taraması gerçekleşecek. Bu aşamada başarıyla çıkan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına giriş yapacak.