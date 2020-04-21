Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de otomobilin çarptığı 25 yaşındaki kadın öldü
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de otomobilin çaptığı yaya hayatını kaybetti.
Kayseri'de D.T. yönetimindeki 38 ADB 022 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mihriban Aşçı'ya (25) çarptı.
Ağır yaralanan Aşçı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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