Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin 6 bin yıllık köklü geçmişine, tarihi ve kültürel mirasına yakışacak Kültepe Müzesi'nin projesi tamamlandı.

Uygulama ihalesi yarın gerçekleştirilecek müzede, Kültepe kazılarından çıkarılan tarihi eserler yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ticaretin ve kültürün merkezi Kayseri'ye çok özel ve önemli müzeleri kazandıracaklarını ifade etti.

Kültepe'de kazıların devam ettiğini, yerin altındaki kültürel birikimin müzede sergileneceğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sağ olsun Kültür ve Turizm Bakanlığımız burada çalışmaları 12 aya çıkarttı. Gerekli mali desteği verdi ama inşallah daha fazlasını beklediğimizi de paylaşmak istiyorum. Çünkü biz 2022 yılının 'Kültepe Yılı' olması yönünde de temennide bulunuyoruz. Buradan çıkan eserler, tablet şeklindeki çek, senet, değişik ticari anlaşmalarla ilgiliydi. Yurt dışındaki müzelerde yer almakta. Özellikle de Ankara'daki Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde 20 binin üzerinde tabletimiz bulunmakta. Kültepe Müzesi'ni Sivas Yolu üzerinde hayata geçiriyoruz."

Müzenin Kayseri için yenilik olacağını vurgulayan Büyükkılıç, "5 Mayıs itibarıyla ihaleye çıkıyoruz. Oyma bir müze olacak. Kayseri'ye yenilik olacak. Aynı zamanda Türkiye'de görseli ve uygulamasıyla kendisinden söz ettirecek müze olacağına inanıyorum. Bununla birlikte Kültepe'den çıkan eserlerden bir kısmının teşhiri için geçici olarak orada tanıtım merkezimiz var. Onu da hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.