Türkiye'ye dönmelerinin ardından 16 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Melikgazi Öğrenci Yurduna yerleştirilen, Irak'ta işçi olarak çalışan, aralarında mühendislerin de bulunduğu 31 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslere bindirilerek memleketlerine uğurlandı.

Öte yandan, Irak'ta iş kazası sonucu kalça çıkığı bulunan ve Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören bir işçi de yakınlarıyla birlikte özel ambulansla memleketine gönderildi.

Karantinadan çıkan vatandaşlardan mühendis Hakan Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 günlük çok güzel bir karantina süreci geçirdiklerini söyledi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Erkan, "Yurtta her türlü imkan sağlandı. Çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Sayın valimiz ve müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sunuyoruz. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.