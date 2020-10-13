Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekibi, araçta sıkışan sürücüyü sepetli vinç yardımıyla çıkardı
Kayseri'de kanala düşen otomobilin yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Sevim H. idaresindeki 38 ZY 260 plakalı otomobil, merkez Melikgazi ilçesi Prof. Dr. İhsan Ketin Caddesi'nde su kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü sepetli vinç yardımıyla çıkardı.
Sevim H, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesine kaldırıldı.
Son Haberler
- 14:09
- 14:09
- 14:02
- 14:01
- 13:58
Sıradaki Haber
Adana'da Kovid-19 denetimde maske takmadığı belirlenen 6 kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz