Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da Kovid-19 denetimde maske takmadığı belirlenen 6 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadığı tespit edilen 6 kişiye 900'er lira ceza uygulandı.
İl ve ilçe jandarma ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler yaptı.
Denetimlerde 394 işletme, 11 ticari taksi, 7 pazar yeri ve 108 toplu taşıma aracı kontrol edildi, maske takmadığı belirlenen 6 kişiye 900'er lira ceza uygulandı.
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