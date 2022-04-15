Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandı
[Fotoğraf: AA ]
Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan iki kadın şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 30 personelin katılımıyla 5 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda evlerden 12 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı öne sürülen G.M. (25) ile 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan E.A'yı (24) yakaladı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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