Çok Bulutlu 36.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.07.2023 16:05

Kayseri'de hayvanat bahçesi sakinleri sıcak havada buzlu meyve kokteyli ile serinliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki hayvanlar aşırı sıcaklarda buzlu meyve kokteyli ile besleniyor.

Kayseri'de hayvanat bahçesi sakinleri sıcak havada buzlu meyve kokteyli ile serinliyor

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 153 tür ve 1600 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Hayvanlar, yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklarda ekiplerce havuz ve su fıskiyelerinin yanı sıra yaz diyetlerine uygun, kalorisi düşük meyvelerden oluşan buzlu kokteyli ile serinletiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi sorumlusu Burhaneddin Bacak, 181 bin metrekare alana kurulu hayvanat bahçesinde 153 türden 1600’e yakın hayvanı barındırdıklarını belirtti.

Kayseri'de hava sıcaklığının 30-35 derecede seyrettiğini aktaran Bacak, "Hayvanlarımızın sağlığını koruma adına çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Ayılarımıza haftanın belirli günlerinde ve belirli saatlerinde soğuk meyve suyu kokteyli veriyoruz. Hayvanlarımız gayet rahatlar, huzurlular. Sadece ayılar için değil aslanlarımız, kaplanlarımız, flamingolar, su kuşları, diğer hayvanlarımızın da havuzları ve serinletme sistemleri var. Misafirlerimiz gayet sağlıklı" ifadelerini kullandı.

Bacak, hayvanat bahçesinde gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlığı ile ilgili koruyucu uygulamaların veteriner hekimler tarafından yapıldığını da kaydetti.

ETİKETLER
Kayseri
Sıradaki Haber
Samsun'da 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:55
Bakan Yerlikaya: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
16:51
Alman Sağlık Bakanı'nı kaçırmayı ve darbe yapmayı planlamakla suçlanan 5 kişinin yargılanması sürüyor
16:48
İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine yüzde 67'ye varan zam yapıldı
16:47
Hindistan'da bir aile, cep telefonu almak için 8 aylık bebeğini sattı
16:43
Rusya, Somali'nin 684 milyon dolarlık borcunu sildi
16:22
Roketsan ihracatını 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor
Yazın bozulan vantilatörler Gazzeli ustanın elinde yeniden can buluyor
Yazın bozulan vantilatörler Gazzeli ustanın elinde yeniden can buluyor
FOTO FOKUS
Beylikdüzü'nde şantiyede yangın
Beylikdüzü'nde şantiyede yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ