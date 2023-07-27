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Güncel
AA 27.07.2023 15:56

Samsun'da 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Çetin E.'un kullandığı otomobil, Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Özay Ş. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Diğer kazada Barış D. yönetimindeki hafif ticari araç, Alparslan Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi Murat Paşa Sokağı'nın kesiştiği yerde, M.A.I'nın kullandığı bisikletle çarpıştı.

Kazada M.A.I. hafif yaralandı.

Altınkaya Mahallesi Ürgüp Sokak'ta meydana gelen kazada ise, Burak G. yönetimindeki hafif ticari araç, geri manevra yaptığı sırada yaya Arif U.'a çarptı.

Yaralanan Arif U., sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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