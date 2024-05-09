Kayseri'de düzenlenecek istihdam fuarı tanıtıldı

Kayseri Valiliği Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, 200 firmanın insan temsilcilerinin fuarda hazır bulunacağını söyledi.

Valiliğe başvuran firmaların 5750 işçiye ihtiyaçları olduğunu belirten Çiçek, iş arayan vatandaşların fuarda işe yerleştirilmesiyle amaçlarına ulaşacaklarını belirtti.

Çiçek, "Çok ciddi şekilde kaynakçı, mobilya döşemeci ihtiyacı olduğunu, vasıfsız diye nitelendirilen herhangi bir konuda mesleği olmamasına rağmen işçi arandığını, beyaz yakalı, mavi yakalı birçok alanda ihtiyaç olduğu, makine mühendisi, inşaat mühendisi, her alanda endüstri mühendisliği noktasında ihtiyaç olduğu bildirildi. Bundan dolayı da makineciler odamız, üniversitelerimizi de işin içine katıp toplantı yaparak üniversitelerimizin özellikle mühendislik ve işletme fakültelerinin son sınıflarının fuara katılmasını buradaki üniversitelerdeki okuyan mühendislerin de Kayseri'de kalmaları için ön ayak olmak istiyoruz." dedi.

Çiçek, Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesinin mühendisler için otobüs kaldıracağını, İŞKUR danışmanlarının da kendilerine başvuranları fuara davet ettiklerini ifade etti.

Kayseri'de istihdamı önemsediklerini dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"İstihdam demek Kayseri'nin toplumsal huzuru, ekonomik girdisi, ihracata katkısı demek ama benim için aynı zamanda şehrin güvenliğinden toplumsal huzurundan sorumlu olan mülki amir olarak şehrin toplumsal huzuruna da çok büyük katkısı olacağını ümit ediyorum. Fuarın faydalı olmasını gerçekten çok istiyorum. Vali yardımcımız başkanlığında kurduğumuz komisyonumuz çok büyük mücadele veriyor. Kaymakamlarımız, sosyal yardımlaşma vakıf müdürlerimiz hepsi büyük bir mücadele veriyor. Sadece Kayseri'den değil çevre illerde de duyurular yaparak Kayseri istihdamının hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. İşveren ile iş arayan hemşehrilerimizin buluştuğu bir platform olacak."