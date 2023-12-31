Kayseri'de devrilen otomobilin alev aldığı kazada 2 kişi yaralandı

M.C'nin kullandığı otomobil, Bekir Yıldız Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra Filamingo Parkı'na devrildi.
Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araçta bulunan 2 kişi çıkartıldı.
Hafif yanıkları bulunan sürücü ve yolcu, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay anı ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde, kaldırıma çarparak devrilen araçtan duman çıktığı anlar yer aldı.