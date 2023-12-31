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Güncel
AA 31.12.2023 16:12

Yozgat'taki denetimlerinde 5 milyon 282 bin 406 lira ceza yazıldı

Yozgat'ta polis ekiplerinin son 15 gündeki denetimlerinde 4 bin 403 araç sürücüsüne 5 milyon 282 bin 406 lira ceza uygulandı.

Yozgat'taki denetimlerinde 5 milyon 282 bin 406 lira ceza yazıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15-30 Aralık'ta il genelinde trafik ve asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

Toplam 322 olayda 284 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, 28 bin 474 kişi ve 14 bin 840 araç sorgulanırken, 4 bin 403 araca 5 milyon 282 bin 406 lira ceza yazıldı.

Ayrıca, 112 aracın trafikten men edildiği kontrollerde, 376 umuma açık yer denetlen ve çeşitli suçlardan aranması bulunan 40 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı.

Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 32 şüpheliye işlem yapılırken, 6 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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