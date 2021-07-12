Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Kocasinan ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu M.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.