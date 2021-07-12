Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Kocasinan ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu M.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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