Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Zeynel Sevim yönetimindeki 34 BDN 277 plakalı otomobil, ilçe çıkışında devrildi.
Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki Selvi Sevim yaşamını yitirdi, sürücü Zeynel Sevim ve 2 kişi yaralandı.
Ekiplerin yardımıyla sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, kaza yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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